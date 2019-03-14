Представитель Администрации президента встретился с жителями Ясамальского района - ВИДЕО

Ответственный сотрудник Администрации президента Азербайджанской Республики встретился с гражданами в Ясамальском районе Баку.

Принявший участие во встрече сотрудник Report сообщает, что на приеме с участием районного руководства, было отмечено, что такие мероприятия проводятся в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева.

Поднятые жильцами района вопросы были внимательно выслушаны, часть обращений была решена на месте, по другим даны поручения рассмотреть в оперативном порядке и решить в соответствии с законодательством.

Участвовавший во встрече житель Ясамальского района Наги Гейдаров сказал Report, что его проблема была решена на месте: "Я - инвалид Карабахской войны первой группы. Очень доволен нашим государством, потому что оно высоко ценит нас. Мое обращение было рассмотрено, проблема разрешилась на месте".

Жительница Ени Ясамала Мехсети Насирова сказала Report, что ее обращение было связано с безнадзорностью здания, в котором она проживает: "Раньше в здании была проблема с лифтом. Сейчас эта проблема решена. У нас было особое обращение, поскольку мы попросили, чтобы здание, в котором мы живем, перешло под контроль государства. Для рассмотрения нашего обращения было дано специальное поручение. В ближайшее время будут осуществлены работы по передаче здания под госконтроль".

"Наш дом по адресу Исмаил Куткашинлы, 57 снесен. В связи с этим мы сделали обращение. После рассмотрения обращения сразу дали поручение", - сказал Report другой гражданин.

Напомним, что согласно графику приема граждан в ряде городов и районов ответственными сотрудниками Администрации президента Азербайджанской Республики, в Ясамальском районе Баку, Мингячевире, Агдамском, Агдашском, Билясуварском, Джабраильском (Билясувар), Гаджигабульском, Кюрдамирском, Газахском, Габалинском и Губинском районах были проведены встречи с гражданами. 15 марта ответственные сотрудники Администрации президента примут граждан в Бинагадинском районе Баку, а также в Евлахском, Агстафинском, Бардинском, Джалилабадском, Гёйчайском, Хачмазском, Ходжавендском (Бейлаган), Нефтчалинском, Огузском и Уджарском районах.

Видео: Рашад Тунджай