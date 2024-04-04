Представитель Агентства соцуслуг: В настоящее время 10 детей переданы в приемные семьи

В Азербайджане в настоящее время 10 детей переданы в приемные семьи. В регионах страны также есть желающие стать приемной семьей.

В Азербайджане в настоящее время 10 детей переданы в приемные семьи. В регионах страны также есть желающие стать приемной семьей.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заведующий отделом по работе с лишенными родительской опеки детьми Агентства социальных услуг Джавид Шахмалыев.

"Мы получаем информацию о детях каждый день, интересуемся их состоянием. На данный момент в соответствующих учреждениях находятся около 1 400 детей, лишенных родительской опеки. Считаем важным, чтобы они были окружены семейной заботой", - отметил он.