Председатель Тарифного совета: Предпринимателям в фармацевтической отрасли выдано 979 лицензий посредством ASAN xidmət

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Министерство экономики с момента начала выдачи лицензий до конца прошлого года выдало предпринимателям 3382 лицензии посредством центров ASAN xidmət. 1788 из них были новыми, а 1594 - лицензии, заменяемые бессрочными лицензиями.

Как сообщает Report, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил министр экономики, председатель Тарифного совета Шахин Мустафаев.

По словам министра, за указанный период в фармацевтической отрасли выдано 979 лицензий, 418 из них были новыми, а 561 была заменена бессрочными лицензиями: "На производство лекарственных средств выдано 4 лицензии".

Он отметил, что в настоящее время в фармацевтической отрасли действуют 2257 лицензий: "В Азербайджане на каждые 100 тыс. населения приходится 22 аптеки".