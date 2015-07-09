Председатель комиссии: Прием на государственную службу проводится абсолютно прозрачно и объективно

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Конкурсы по приему на государственную службу, проводимые государственной комиссией по вопросам занятости при президенте, проводятся абсолютно прозрачно и объективно. Раньше также существовали проблемы, однако мы их постепенно устранили". Как сообщает Report, об этом заявил председатель комиссии Бахрам Халилов.

По его словам, в приеме на государственную службу создана новая азербайджанская модель: "При создании новой модели мы изучили опыт многих стран. Мы включили ряд новшеств, соответствующих Азербайджану. Во время приема граждан на государственную службу учитываются их знания, личные качества, специальные навыки, процесс осуществляется в абсолютно прозрачной и объективной форме. Здесь другие критерии не учитываются. В комиссии по собеседованию мы включили независимых экспертов”.

Б.Халилов отметил, что в составе экспертов находятся представители неправительственных организаций, специализирующихся в области борьбы с коррупцией: "Они лично выносят решение о соответствии граждан на вакантную должность госслужбы. Мы также ведем запись видеосъемок собеседований, которые в дальнейшем хранятся в наших архивах.

Эти съемки в дальнейшем позволяют нам удостовериться в полной объективности в данном вопросе. При возникновении проблемы мы ведем следствие на основе данных видеосъемок. Конкурсы стараемся полностью проводить в электронной форме. Около 5 лет тестовые экзамены проводятся при помощи компьютеров. На официальной интернет-странице размещены программы в связи с конкурсом, а также база тестов, источники вопросов и т.д”.

Председатель комиссии также внес ясность в вопрос о том, что якобы члены комиссии во время конкурса демонстрируют предвзятое отношение к кандидатам: "У нас функционирует Апелляционная комиссия, граждане могут обращаться туда. К сожалению, никто в Апелляционную комиссию не обращается, так как знают, что их жалобы необоснованны. Апелляционная комиссия серьезно расследует эти вопросы. Организуется стенограмма видеосъемки и приглашаются эксперты. Оцениваются правильные и неправильные ответы".