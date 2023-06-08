Повестка дня сотрудничества Азербайджана с МОТ будет расширена

Руководитель азербайджанской делегации, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, участвовавший в 111-й сессии Международной конференции труда, в рамках сессии встретился с региональным директором Международной организации труда (МОТ) по

Руководитель азербайджанской делегации, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, участвовавший в 111-й сессии Международной конференции труда, в рамках сессии встретился с региональным директором Международной организации труда (МОТ) по Европе и Центральной Азии Хайнцем Коллером.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Речь шла о проводимых в Азербайджане социальных реформах и концепции DOST, которая предусматривает широкое применение электронных технологий в сфере труда и занятости. Она включает в себя подсистему "труд и занятость", которая была признана "проектом-чемпионом" на Всемирном саммите Международного телекоммуникационного союза и удостоена награды. Эти реформы и концепция направлены на улучшение условий труда, повышение эффективности занятости и создание благоприятной среды для развития экономики и социального прогресса в Азербайджане.

Х.Коллер оказал удовлетворение активным сотрудничеством Азербайджана с Международной организацией труда (МОТ) и выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества в процессе социальных реформ, проводимых в нашей стране.