Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Посольство Украины в Азербайджане поблагодарило за помощь детям ко Дню благотворительности

    Социальная защита
    • 05 сентября, 2025
    • 16:36
    Посольство Украины в Азербайджане поблагодарило за помощь детям ко Дню благотворительности

    В Международный день благотворительности посольство Украины в Азербайджана выразило искреннюю благодарность всем, кто откликнулся и передал вещи для украинских детей.

    Как передает Report, об этом написал в соцсети Facebook посол Украины в Баку Юрий Гусев.

    По его словам, в августе удалось собрать, отсортировать и подготовить к отправке в Украину теплую одежду, обувь и канцтовары: "Они будут переданы воспитанникам Сумского центра социально-психологической реабилитации детей, а также детям из семей внутренне перемещённых лиц из Бахмута, Покровска, Миргорода, Херсонской и Сумской областей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии".

    Он отметил, что все собранные вещи в ближайшее время будут отправлены в Украину.

    "Вместе мы делаем добрые дела и помогаем тем, кто в этом нуждается больше всего", - добавил посол. 

    посол Украина дети гумпомощь Юрий Гусев
    Ukrayna səfirliyi Azərbaycanda uşaqlara göstərilən yardıma görə təşəkkür edib
    Ukrainian Embassy in Azerbaijan thanks for assistance to children on International Charity Day

    Последние новости

    17:16

    Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $66 за баррель впервые с 20 августа

    Энергетика
    17:15

    МИД Украины: Требования России о гарантиях безопасности абсурдны

    Другие страны
    17:14

    Азербайджан и Венгрия подписали три документа по итогам заседания межправкомиссии

    Бизнес
    17:12

    Каллас обсудила с Аракчи доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам и отношения с ЕС

    Другие страны
    17:10

    Сахиль Бабаев: Новые транспортные коридоры в регионе позволят расширить сотрудничество с Венгрией

    Бизнес
    17:03

    ADSEA: За ненадлежащее управление сточными водами будет налагаться штраф до 12 500 манатов

    Инфраструктура
    16:50

    В турецкой Бурсе вспыхнул лесной пожар

    В регионе
    16:41

    В Новханы задержаны лица, занимающиеся незаконной ловлей рыбы

    АПК
    16:36

    Посольство Украины в Азербайджане поблагодарило за помощь детям ко Дню благотворительности

    Социальная защита
    Лента новостей