Посольство Украины в Азербайджане поблагодарило за помощь детям ко Дню благотворительности

В Международный день благотворительности посольство Украины в Азербайджана выразило искреннюю благодарность всем, кто откликнулся и передал вещи для украинских детей.

Как передает Report, об этом написал в соцсети Facebook посол Украины в Баку Юрий Гусев.

По его словам, в августе удалось собрать, отсортировать и подготовить к отправке в Украину теплую одежду, обувь и канцтовары: "Они будут переданы воспитанникам Сумского центра социально-психологической реабилитации детей, а также детям из семей внутренне перемещённых лиц из Бахмута, Покровска, Миргорода, Херсонской и Сумской областей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии".

Он отметил, что все собранные вещи в ближайшее время будут отправлены в Украину.

"Вместе мы делаем добрые дела и помогаем тем, кто в этом нуждается больше всего", - добавил посол.