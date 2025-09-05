İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Ukrayna səfirliyi Azərbaycanda uşaqlara göstərilən yardıma görə təşəkkür edib

    Sosial müdafiə
    • 05 sentyabr, 2025
    • 16:50
    Ukrayna səfirliyi Azərbaycanda uşaqlara göstərilən yardıma görə təşəkkür edib

    Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Günündə Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyi ukraynalı uşaqlar üçün əşyalar göndərən hər kəsə səmimi təşəkkürünü bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev feysbuk sosial şəbəkəsində yazıb.

    Onun sözlərinə görə, avqust ayında isti geyim, ayaqqabı və dəftərxana ləvazimatlarını toplamaq, çeşidləmək və Ukraynaya göndərmək üçün hazırlamaq mümkün olub: "Bunlar Sumı Uşaqların Sosial-Psixoloji Reabilitasiya Mərkəzinin tərbiyəçilərinə, həmçinin Rusiya təcavüzü səbəbindən evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalan Baxmut, Pokrovsk, Mirqorod, Xerson və Sumı vilayətlərindən olan ailələrin uşaqlarına veriləcək".

    Y.Qusev qeyd edib ki, toplanmış bütün əşyalar yaxın zamanda Ukraynaya göndəriləcək: "Birlikdə xeyirxah işlər görür və ən çox ehtiyacı olanlara kömək edirik".

    Ukrayna Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Günü Azərbaycan Yuri Qusev
    Посольство Украины в Азербайджане поблагодарило за помощь детям ко Дню благотворительности
    Ukrainian Embassy in Azerbaijan thanks for assistance to children on International Charity Day

    Son xəbərlər

    17:10

    Azərbaycan millisinin sabiq hücumçusu: "İslandiya ilə matçda 1 xal yaxşı nəticə sayıla bilər"

    Futbol
    16:53

    Azərbaycan və Macarıstan arasında 3 sənəd imzalanıb

    Biznes
    16:50

    Ukrayna səfirliyi Azərbaycanda uşaqlara göstərilən yardıma görə təşəkkür edib

    Sosial müdafiə
    16:43

    "TuranBank" "Ən yaxşı KOS maliyyələşməsi layihəsi" nominasiyası üzrə beynəlxalq mükafata layiq görülüb

    Biznes
    16:42

    Türkiyədə bu il dənizdə beş mindən çox insan xilas edilib

    Region
    16:40

    Sahil Babayev: "Ermənistanla sülh prosesi çərçivəsində elan edilmiş nəqliyyat və "yaşıl enerji" dəhlizləri Macarıstanla əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açır"

    Biznes
    16:31

    AK Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketi üzrə Aİ-nin razılığına ümid edir

    Digər ölkələr
    16:31

    Türkiyənin Bursa şəhərində meşə yanğını başlayıb

    Region
    16:25

    "Formula 1" Monako Qran-prisi ilə müqavilənin müddətini 2035-ci ilə qədər uzadıb

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti