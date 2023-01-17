Посол: ЕС продолжит поддерживать Азербайджан в сфере развития соцобеспечения

Европейский союз продолжит поддерживать Азербайджан в сфере развития социального обеспечения.

Европейский союз продолжит поддерживать Азербайджан в сфере развития социального обеспечения.

Как сообщает Report, глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил об этом, выступая на открытии твининг-проекта ЕС "Поддержка пенсионных реформ в Азербайджане - Фаза 2".

Посол ЕС напомнил, что первая фаза данного проекта была реализована в 2017-2019 гг.

"Это проект является одним из многочисленных примеров нашего сотрудничества в сфере социального обеспечения. Сейчас это одно из приоритетных направлений для нас. Мы очень рады делиться опытом ЕС в этой области", - заявил Михалко.

По его словам, устойчивая пенсионная система - это одна из основ социальной стабильности.

"Реализация этого проекта свидетельствует о развитии социального обеспечения, мы и далее будем поддерживать Азербайджан в этом вопросе", добавил посол ЕС.