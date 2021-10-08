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После Отечественной войны в семьях шехидов родились 102 младенца

После Отечественной войны в семьях шехидов родились 102 младенца После Отечественной войны в Азербайджане в семьях шехидов родились 102 младенца.
Социальная защита
8 октября 2021 г. 11:44
После Отечественной войны в семьях шехидов родились 102 младенца

После Отечественной войны в Азербайджане в семьях шехидов родились 102 младенца.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов.

"Мы ответственны за детей шехидов и ветеранов войны" - сказал он.

Отметим, что в рамках проекта Фонда YAŞAT покрываются необходимые расходы новорожденных в семьях шехидов. С этой целью 1 000 манатов предоставляются матери ребенка, и на имя каждого новорожденного открывается счет в банке на сумму 5 тыс. манатов. Эти расходы покрываются Фондом за счет пожертвований. На банковский счет, открытый на имя новорожденного, регулярно будут начисляться проценты, и после того, как член семьи шехида достигнет 18 лет, он сможет снять накопленную сумму со своего счета.

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Версия на английском языке Over 100 children of martyrs born in Azerbaijan after Patriotic War 
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsindən sonra 102 şəhid övladı dünyaya gəlib

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