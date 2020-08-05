Порядок получения разрешений на портале İcaze.e-gov.az

По имеющимся вопросам граждане могут обратиться в "кол-центр 9108" ASAN xidmət

С учетом динамики заражения COVID-19 особый карантинный режим сохраняется в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском, Бардинском, Горанбойском, Гёйгёльской, Хачмазском, Сальянском районах до 00:00 31 августа. В предусмотренный срок въезд-выезд в эти города и районы будет регулироваться в прежнем порядке. Соответствующим решением Кабмина с 5 августа на портале icaze.e-gov.az добавлена возможность оформления командировок сотрудников, работающих в сферах, деятельность которых разрешена.

Как передает Report, информацию распространил Центр развития электронного правительства.

Для этого уполномоченный представитель структуры, обладающий правом подписи, должен войти в раздел "Разрешения" на портале icaze.e-gov.az. В открывшемся разделе появится столбец "Операции", где следует кликнуть на подстолбец "Командирование", заполнить соответствующую информацию и подтвердить.

Если у сотрудника уже имелось разрешение, следует войти в раздел "Разрешения", нажать "Активировать", а для сотрудника, имя которого до этого не вводили в систему, нажать на столбец "Новый" и сначала получить для сотрудника разрешение.

По имеющимся вопросам граждане могут обратиться в "кол-центр 9108" ASAN xidmət.