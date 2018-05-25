Помилованная заключенная с младенцем: Я сюда больше не вернусь - ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В учреждении отбывания наказания для женщин №4 пенитенциарной службы министерства юстиции сегодня также исполнили подписанное 24 мая президентом Ильхамом Алиевым распоряжения "О помиловании ряда осужденных по случаю 100-летия АДР".

Сотрудник Report побеседовал с отбывавшей в учреждении наказание вместе с 6-месячным младенцем и отпущенной сегодня на свободу Гюндуз Бабаевой. Представляем историю ее жизни.

"Я до утра не могла уснуть от волнения, радости, наверно, мои дети тоже не спали…"

"Я до утра не могла уснуть от волнения, радости, наверно, мои дети тоже не спали…", - сказала родившаяся и выросшая в Астаринском районе Гюндуз Бабаева. В 18 лет она вышла замуж, сейчас ей 32 года, она мать 5 детей. У нее 4 сына и дочка. Сыну Рахману 13 лет, Али - 11 лет, Гасану - 10 лет, Амину - 6 лет. Вот уже три года они живут без матери на попечении бабушки. Трудно сказать, повезло ли 6-месячной Аян, родившейся в тюрьме, больше, чем братьям, что не была разделена с матерью, или не повезло, ведь на свет она появилась в заключении.

Без вины виноватая

По словам героини этой истории, в 29 лет она совершила преступление, сама того не ведая. Друг ее супруга дал ей деньги, попросив забрать пакет с названного им адреса. Она согласилась, но "дело" пошло не по плану: Г.Бабаева была задержана при покупке наркотических веществ.

"Я не из тех, кто занимается такими вещами. Я поверила и ошиблась, очень сожалею об этом", - говорит Г.Бабаева, которая в тюрьме жила в карантинной комнате для матерей с детьми. Отметим, что в тюрьме есть и другие заключенные с детьми.

"Тюрьма не место для женщин"

"В тюрьме время не идет, и от сожалений нет никакого проку. Тюрьма не место для женщин. Я ни одной женщине не желаю оказаться здесь, это не место для женщин. Пусть Аллах дарует всем заключенным свободу. Я теперь буду счастливо жить со своими детьми, больше я так не ошибусь и не вернусь сюда. Я это обещаю", - сказала она.

"Я быстро вырасту, буду работать и куплю сестре серьги"

Встретить героиню нашей истории пришли ее мать и 6-летний сын Амин. Амин говорит, что теперь каждый день будет спать на руках у матери. Говорит, что быстро вырастет, будет работать, сестре купит серьги, а матери построит двухэтажный дом.

"Я ращу четверых будущих солдат, а они не могут даже написать свои имена"

Мать Г.Бабаевой сказала, что за прошедший год и два месяца пережила много трудностей. Содержать четверых мальчиков было трудно. Еще одна проблема в том, что дети после заключения матери не ходили в школу. Мать Г.Бабаевой говорит, что детям не выдают даже адресную социальную помощь: "Я несколько лет работаю в Туркяне в парнике, чтобы содержать этих детей, их отец работает рабочим. Когда Гюндюз была на свободе, она тоже была рабочей. Ни один из детей не ходит в школу. Я ращу четверых будущих солдат, а они не могут даже написать свои имена. У нас нет средств, государство не оказывает нам социальную помощь, я очень прошу помочь нам, может, если будет социальная помощь, ситуация улучшится".

Отметим, что Г.Бабаева была приговорена по статье 234.2 (Незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ) УК АР.

P.S. До освобождения 8 помилованных женщин в учреждении по отбыванию наказания в связи с этим состоялось мероприятие. На мероприятии я сидела рядом с осужденными. Когда помилованным вручили соответствующие документы, кто-то из заключенных промолвил: "Счастливицы, с того света вернулись…"