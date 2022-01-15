Подросток, ночевавший на улицах Баку, помещен в наркологический диспансер

Подросток, ночевавший на улицах Баку и предположительно страдающий наркотической зависимостью, доставлен в Республиканский наркологический диспансер.

Подросток, ночевавший на улицах Баку и предположительно страдающий наркотической зависимостью, доставлен в Республиканский наркологический диспансер.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.

По его словам, подростка зовут Руслан Мамедов, он 2007 года рождения:

"В результате предпринятых Госкомитетом, Министерством здравоохранения и МВД мер было установлено местонахождение подростка. Он доставлен в диспансер, где его обследуют и назначат лечение".

Т.Марданоглу добавил, что Руслана Мамедова уже несколько раз помещали в диспансер, но, несмотря на это, он покидал медучреждение.