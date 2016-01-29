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    Подготовлен новый законопроект "О пользовании кладбищами в Азербайджане"

    Планируется вынесение проекта на обсуждение руководителями ассоциаций муниципалитетов городов, районов и поселков

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Подготовлен новый законопроект "О пользовании кладбищами в Азербайджане". 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по региональным вопросам Ариф Рагимзаде на сегодняшнем заседании комитета. 

    По его словам, планируется вынесение проекта на обсуждение руководителями ассоциаций муниципалитетов городов, районов и поселков: "После обсуждения законопроекта они сделают свои предложения. Законопроект требует больших средств. Поэтому прежде всего надо подумать, где и как достать необходимую сумму".

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