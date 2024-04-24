На освобожденных территориях впервые пройдет ярмарка вакансий

На освобожденных от оккупации территориях впервые пройдет ярмарка вакансий.

На освобожденных от оккупации территориях впервые пройдет ярмарка вакансий.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что в соответствии с программой Великого возвращения продолжают реализовываться программы занятости для жителей освобожденных от оккупации территорий.

Государственное агентство занятости, подведомственное министерству, 25 апреля впервые на этой территории проведет ярмарку вакансий “Освой профессию в Лачыне!".

Ярмарка, которая пройдет в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, при поддержке специального представительства президента Азербайджана, будет организована на берегу реки Хакари.