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На освобожденных территориях впервые пройдет ярмарка вакансий

На освобожденных территориях впервые пройдет ярмарка вакансий На освобожденных от оккупации территориях впервые пройдет ярмарка вакансий.
Социальная защита
24 апреля 2024 г. 11:33
На освобожденных территориях впервые пройдет ярмарка вакансий

На освобожденных от оккупации территориях впервые пройдет ярмарка вакансий.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что в соответствии с программой Великого возвращения продолжают реализовываться программы занятости для жителей освобожденных от оккупации территорий.

Государственное агентство занятости, подведомственное министерству, 25 апреля впервые на этой территории проведет ярмарку вакансий “Освой профессию в Лачыне!".

Ярмарка, которая пройдет в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, при поддержке специального представительства президента Азербайджана, будет организована на берегу реки Хакари.

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Версия на английском языке First-ever job fair to be held in liberated areas
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə ilk dəfə peşə yarmarkası keçiriləcək

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