По инициативе Мехрибан Алиевой солдаты и офицеры, получившие ранения в апрельских боях, обеспечены протезами - ВИДЕО

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ На основании поручения первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева госпожи Мехрибан Алиевой завершилась работа по проекту "Обеспечение солдат и офицеров, получивших ранения в апрельских боях 2016 года, высокотехнологичными протезами".

Как сообщили Report в пресс-службе фонда, рабочая группа, созданная с участием сотрудников Фонда Гейдара Алиева и соответствующих государственных структур, на первоначальном этапе проекта провела индивидуальные встречи с каждым из солдат и офицеров, получивших ранения в апрельских боях 2016 года и нуждающихся в протезировании, к ним был применен индивидуальный подход. Так, после анализа индивидуальных особенностей солдат и офицеров, получивших ранения в апрельских боях 2016 года, степени их активности, образа жизни, занятия и индивидуальных требований каждого пользователя к протезам для наших военнослужащих была отобрана соответствующая высокотехнологичная продукция передовых компаний, являющихся производителями современных протезов.

На основании поручения, данного первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой на проведенной 3 апреля встрече с группой получивших ранения солдат и офицеров нашей армии, в течение 20 дней была осуществлена соответствующая работа по проекту, к ампутированным конечностям военнослужащих были прилажены протезы. Эти современные протезы позволяют обеспечить нормальную динамику движения. Специалисты рабочей группы будут осуществлять как обеспечение протезами, так и их техническое обслуживание на последующем этапе.

Технические возможности новых протезов соответствуют движению ампутированной конечности. Благодаря этому нога или рука максимально адаптируются друг к другу. Пользователь ощущает протез как продолжение ампутированной конечности и удобнее передвигается, совершает активные движения.

Отметим, что основная цель проекта, реализованного по поручению первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, заключается в обеспечении активного образа жизни наших солдат и офицеров, получивших ранения в апрельских боях 2016 года.

Солдаты и офицеры выразили первому вице-президенту Мехрибан Алиевой признательность за внимание и заботу о них. "Мы дважды пережили большую радость: во время освобождения от оккупации стратегических высот в апрельских боях 2016 года и, получив возможность вновь вернуться к совершенно нормальному образу жизни после ранения", - говорят наши военнослужащие, отмечая, что полны решимости сделать для Родины еще больше.

Технические показатели примененных протезов:

Harmony P3 – транстибиальный протез с активной вакуумной системой

Данный протез, соответствующий подколенным ампутациям, является протезом с активной вакуумной системой Harmony P3, принадлежащим немецкой компании Ottobock. Активный вакуумный прибор, установленный между сокетом и динамиком углеродной ноги протеза с активной вакуумной системой P3 Harmony, создает отрицательное давление между культей, считающейся ампутированной частью ноги, и сокетом. Благодаря этому негативному давлению протез и нога максимально приспосабливаются друг к другу. В результате нога с протезом составляют единое целое, пользователь чувствует протез как продолжение ноги, еще более спокойно и уверенно делает шаги. Еще одной важной особенностью негативного давления, создаваемого активной вакуумной системой, является то, что оно улучшает кровообращение культи, что, в свою очередь, обеспечивает скорейшее выздоровление раны на культе.

Трансфеморальный протез с системой управления микропроцессор C-leg

C-leg - это электронный коленный сустав, широко применяемый в наколенных ампутациях усовершенствованный инженерами германской компании «Ottobock». Специалисты C-leg, руководствуясь биомеханическими особенностями опорно-двигательной системы, обеспечили максимальное соответствие движения человека с протезом его природным движениям. Две единицы высокочувствительных сенсоров внутри коленного сустава C-leg обеспечивают приспособление к изменяемой поверхности путем отправления в систему управления микропроцессора двигательных сигналов, полученных во время ходьбы от поверхности земли.

С помощью специального программного обеспечения протеза C-leg можно загрузить в протез три разные функции в соответствии с требованиями пользователя. Например, это могут быть функции свободного передвижения, бега, а также управления велосипедом.

Шестиканальный бионический трансгумеральный протез - BeBionic 3

BeBionic 3 произведен британской компанией "RSL Steeper", и с точки зрения функциональности и удобства использования является наиболее широко применяемым бионическим протезом для рук в мире.

Протез для рук Bebionic 3 благодаря помещенным в него двум чувствительным электродам передает в систему управления микропроцессора двигательные сигналы, полученные от головного мозга. Поступившие в систему управления сигналы после обработки передаются в установленные в протезе двигатели. Эти двигатели, обеспечивая свободное движение каждого пальца, обеспечивают различные движения, которыми пользователь может воспользоваться в каждодневной практике. Сустав запястья протеза для рук BeBionic также является электронно управляемым, и способен поворачиваться на 360 градусов. Локтевой сустав, использующийся при надлоктевых ампутациях, также имеет возможность электронно сгибаться и разгибаться.

Силиконовые косметические протезы для ног

Силиконовые косметические протезы для нижних конечностей, ампутированных по Сайму, Шопару и Лисфранку, изготавливаются из природного силикона, не имеющего вредного и аллергического воздействия на кожу. Силиконовые косметические протезы изготавливаются индивидуально в соответствии с цветом кожи и анатомическим строением ног пользователя. Использование и ношение протеза является очень удобным, с визуальной точки зрения не сильно отличается от настоящей ноги.