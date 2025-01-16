По инициативе Лейлы Алиевой в Евлахе проведены мастер-классы для детей

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в "Молодежном пространстве" Евлаха были проведены мастер-классы по рисованию и арт-терапии для детей.

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в "Молодежном пространстве" Евлаха были проведены мастер-классы по рисованию и арт-терапии для детей.

Как сообщает Report, мастер-классы, впервые проведенные для детей из регионов преподавателями Центра искусств Nine Senses, направлены на эффективную организацию их досуга.

Основными целями мастер-классов являются раскрытие творческих способностей и потенциала детей через инновационные методы рисования и анимации, а также содействие в определении их будущей профессии.