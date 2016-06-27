По инициативе Фонда Гейдара Алиева организовано празднество для детей

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ 23 июня по инициативе Фонда Гейдара Алиева было организовано очередное интересное празднество для воспитанников детских домов и пациентов Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна.

Как сообщает Report, в празднестве приняла участие вице-президент Фонда Лейла Алиева.

На этот раз Фонд Гейдара Алиева собрал детей в одном из уголков отдыха столицы на берегу моря - “Dalga Beach Aquapark Resort”. Детей, приехавших на празднество, организованное по инициативе Фонда, специальными автобусами, встретили сказочные герои. Воспитанники детских домов номер 1 Низаминского района, номер 2 Сураханского района, номер 3 Хатаинского района и пациенты Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна ощутили здесь настроение лета, беззаботность солнечных дней.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева вместе с сыном приняла участие в празднестве ребят. Воспитанники детских домов, и дети, нуждающиеся в особой заботе, развлекались со свойственными детям безграничной искренностью и радостью, участвовали в различных играх, плавали в этот жаркий летний день в бассейне, делились радостью с окружающими.

Лейла Алиева побеседовала с детьми, узнала их мнение о празднестве, сфотографировалась с ними. Воспитанники детских домов и пациенты Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна делились впечатлениями, говорили о том, что обрели здесь новых друзей, рассказывали об играх, в которых участвовали, аттракционах, на которых развлекались.

Для малышей на мероприятии была создана по-настоящему праздничная атмосфера. Дети исполнили различные танцы, песни, продемонстрировали свои умения.

Детям и на этот раз были преподнесены подарки Фонда Гейдара Алиева.

Улыбки почти 200 детей, принимавших участие в празднестве, стали самой высокой оценкой деятельности Фонда Гейдара Алиева, подарившего им радостный, насыщенный интересными событиями день.