Пенсии за март в Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены досрочно
- 06 марта, 2026
- 12:40
Пенсии за март в Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены досрочно.
Как сообщает Report, об этом проинформировало Министерство труда и социальной защиты населения.
Кроме того, пенсионные выплаты за этот месяц досрочно произведены и по Нахчывану.
В сообщении также подчеркнуто, что пенсии для других регионов страны, а также пенсии, назначенные на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачены досрочно - в период до праздников Новруз и Рамазан.
