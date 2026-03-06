Пенсии за март в Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены досрочно.

Как сообщает Report, об этом проинформировало Министерство труда и социальной защиты населения.

Кроме того, пенсионные выплаты за этот месяц досрочно произведены и по Нахчывану.

В сообщении также подчеркнуто, что пенсии для других регионов страны, а также пенсии, назначенные на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачены досрочно - в период до праздников Новруз и Рамазан.