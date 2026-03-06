Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Пенсии за март в Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены досрочно

    Социальная защита
    • 06 марта, 2026
    • 12:40
    Пенсии за март в Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены досрочно

    Пенсии за март в Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены досрочно.

    Как сообщает Report, об этом проинформировало Министерство труда и социальной защиты населения.

    Кроме того, пенсионные выплаты за этот месяц досрочно произведены и по Нахчывану.

    В сообщении также подчеркнуто, что пенсии для других регионов страны, а также пенсии, назначенные на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачены досрочно - в период до праздников Новруз и Рамазан.

    пенсии, пособия Баку и регионы
    Bakı, Sumqayıt və Abşeronda mart ayının pensiyaları qrafikdən əvvəl ödənilib
    Ты - Король

    Последние новости

    12:51

    НАТО назначил спецпредставителя по Южному Кавказу

    Внешняя политика
    12:50

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

    Экология
    12:50
    Фото

    Азербайджан намерен сотрудничать с Dell Technologies в сфере ИИ

    ИКТ
    12:46
    Фото

    В Баку открыт автопарк электробусов "Албалылыг"

    Инфраструктура
    12:43

    В Лондоне арестованы четверо мужчин по делу о шпионаже в пользу Ирана

    Другие страны
    12:43

    В Иране число погибших превысило 1 300 человек

    В регионе
    12:40

    График работы Бакинского метро изменится в связи с праздником

    Инфраструктура
    12:40

    Пенсии за март в Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены досрочно

    Социальная защита
    12:38

    В Губе состоится студенческий хакатон Urban Hackathon 2026

    Внутренняя политика
    Лента новостей