 Наверх

Министерство: Пенсии военных и лиц со спецзваниями полностью выплачены с надбавками

Пенсии военных и лиц со спецзваниями полностью выплачены с надбавками

На основе соответствующих распоряжений президента Азербайджана Ильхама Алиева о повышении зарплат военнослужащих и лиц со специальными званиями, соответственно должностям и званиям, повышены пенсии пенсионеров, подпадающих под данную категорию.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, завершена выплата этих пенсий с надбавками за сентябрь и октябрь. Пенсионные средства были перечислены на банковские счета пенсионеров.

Так, несмотря на увеличение рабочей нагрузки в результате значительного количества надбавок и расчетов в связи с ростом пенсий большого количества названных лиц, эти работы был выполнены в короткий период. В результате в выплате пенсий не было допущено задержек, все выплачено до конца месяца.

Согласно установленному графику, пенсионные выплаты за прошедший период были осуществлены с 26 числа до конца месяца.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!