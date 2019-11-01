Министерство: Пенсии военных и лиц со спецзваниями полностью выплачены с надбавками

На основе соответствующих распоряжений президента Азербайджана Ильхама Алиева о повышении зарплат военнослужащих и лиц со специальными званиями, соответственно должностям и званиям, повышены пенсии пенсионеров, подпадающих под данную категорию.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, завершена выплата этих пенсий с надбавками за сентябрь и октябрь. Пенсионные средства были перечислены на банковские счета пенсионеров.

Так, несмотря на увеличение рабочей нагрузки в результате значительного количества надбавок и расчетов в связи с ростом пенсий большого количества названных лиц, эти работы был выполнены в короткий период. В результате в выплате пенсий не было допущено задержек, все выплачено до конца месяца.

Согласно установленному графику, пенсионные выплаты за прошедший период были осуществлены с 26 числа до конца месяца.