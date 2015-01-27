Пенсии в Азербайджане будут полностью индексированы

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "В соответствии с утвержденной президентом страны концепцией пенсионных реформ проводится работа по внесению поправок в законодательство. Одна из поправок связана с реструктуризацией базовой части трудовых пенсий. Здесь предусматривается замена показателей минимальной пенсии и назначение пенсий, состоящих из единой страховой части".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Эльман Мехтиев.

По словам председателя, это означает конвертацию всей суммы пенсии в виде страховой части после внесения поправок в законодательство в соответствии с требованиями реформы: "Пенсия будет состоять не из нынешних базовой и страховой частей, а из единой страховой части. Превосходство данного процесса заключается в том, что в процессе индексации произведут индексацию всей пенсионной суммы. Как видно из утвержденного президентом страны распоряжения, индексируется лишь страховая часть пенсий, однако после реформы вся сумма пенсий будет называться страховой частью и она будет полностью индексирована. Этот вариант наиболее приемлем".

Э.Мехтиев добавил, что проведенная реформа выражает механизм защиты общей суммы пенсий от воздействия инфляции в условиях рыночной экономики.