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С этого месяца пенсии по инвалидности в Азербайджане будут начисляться в электронном порядке

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ С этого месяца министерство труда и социальной защиты населения перейдет на электронную систему начисления пенсий по инвалидности.

Как сообщили Report в министерстве, в связи с этим завершаются работы по созданию соответствующей автоматизированной инфраструктуры. 

Пенсии по инвалидности так же, как и пенсии по возрасту, будут начисляться автоматически без каких-либо обращений и документации. Таким образом, будут устранены бюрократические проволочки.

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