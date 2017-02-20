Организована выставка-конкурс детских работ, связанных с Ходжалинским геноцидом

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве труда и социальной защиты населения организовали выставку-конкурс работ, связанных с 25-летием Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report из отдела по связям с общественностью министерства, здесь было продемонстрировано свыше 120-ти картин, созданных 14-ю детьми сотрудников министерства.

На мероприятии с участием должностных лиц министерства труда и социальной защиты населения минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида. Было отмечено, что в городе Ходжалы в ночь с 25-го на 26-ое февраля армянскими вооруженными формированиями, террористическими группировками армян в Нагорном Карабахе с участием 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии был учинен геноцид против азербайджанцев.

В результате Ходжалинского геноцида были убиты 613 азербайджанцев - мирных жителей Ходжалы, 487 человек стали инвалидами, 1275 – взяты в заложники и подвергнуты нечеловеческим пыткам, издевательствам, унижениям. Судьба 150 взятых в заложники лиц, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна.

Было отмечено о работах, проделанных общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым для дачи Ходжалинскому геноциду правовой оценки. Также подчеркнули, что проводимая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым успешная внешняя политика создает условия для принятия важных шагов на пути признания Ходжалинского геноцида на международном уровне. Здесь коснулись целенаправленных работ Фонда Гейдара Алиева в данном направлении, и важности осуществляемой по инициативе вице-президента фонда Лейлы Алиевой международной кампании "Справедливость Ходжалы".

Затем участники мероприятия ознакомились с выставленными работами. Авторам работ вручили подарки министерства труда и социальной защиты населения и почетные грамоты Комитета профсоюзов министерства.