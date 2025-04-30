Определены пять самых востребованных профессий в Азербайджане

Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана провела масштабный мониторинг вакансий для оценки текущего состояния рынка труда.

Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана провела масштабный мониторинг вакансий для оценки текущего состояния рынка труда.

Как сообщили Report в Минтруда, за последние два года рассмотрено 25 678 вакансий и определены пять наиболее востребованных приоритетных профессиональных направлений - торговый представитель, бухгалтер, кредитный специалист, специалист по приему на работу и планирование продаж.

Анализ показывает, что возросшая потребность в рабочей силе в этих профессиях тесно связана с расширением рынка труда и структурными изменениями.

Каждая четвертая вакансия принадлежит предприятиям, работающим в сфере оптовой и розничной торговли. Лидирует в первой десятке по количеству вакансий банковский сектор с долей 9,2%.

76,2% вакансий требуют наличия опыта работы минимум от 1 до 2 лет, а 67,2% - наличия степени бакалавра высшего образования.

Из 25 678 объявлений о вакансиях только в 8 400 была указана заработная плата, которая варьировалась в пределах от 400 до 7 000 манатов.