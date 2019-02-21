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Общественному объединению "Ветераны Афганистана Азербайджана" выделено 1 млн манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с повышением государственной заботы о ветеранах Афганистана Азербайджана. 

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 30-летием завершения войны в Афганистане в целях повышения государственной заботы об азербайджанских ветеранах Афганистана, усиления материально-технической базы Общественного объединения "Ветераны Афганистана Азербайджана", а также решения текущих вопросов по совершенствованию деятельности Объединения и обеспечения осуществления намеченных мер из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Общественному объединению "Ветераны Афганистана Азербайджана" выделено 1 млн манатов.

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