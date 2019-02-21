Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с повышением государственной заботы о ветеранах Афганистана Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 30-летием завершения войны в Афганистане в целях повышения государственной заботы об азербайджанских ветеранах Афганистана, усиления материально-технической базы Общественного объединения "Ветераны Афганистана Азербайджана", а также решения текущих вопросов по совершенствованию деятельности Объединения и обеспечения осуществления намеченных мер из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Общественному объединению "Ветераны Афганистана Азербайджана" выделено 1 млн манатов.