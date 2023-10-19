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Омбудсмен: Среди беженцев и вынужденных переселенцев Первой Карабахской войны 52% - женщины

Омбудсмен: Среди беженцев и вынужденных переселенцев Первой Карабахской войны 52% - женщины Большую часть беженцев и вынужденных переселенцев Первой Карабахской войны, точнее 52% составляют женщины
Социальная защита
19 октября 2023 г. 12:11
Омбудсмен: Среди беженцев и вынужденных переселенцев Первой Карабахской войны 52% - женщины

Большую часть беженцев и вынужденных переселенцев Первой Карабахской войны, точнее 52% составляют женщины.

Как сообщает Report, об этом сказала омбудсмен Сабина Алиева, выступая на Vl Конгрессе азербайджанских женщин в Баку.

Омбудсмен также отметила, что среди около 4 тысяч пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны азербайджанцев было 267 женщин.

"К сожалению, несмотря на многократные обращения, Армения до сих пор не предоставила никакой информации об их судьбах. Во время всех вооруженных конфликтов, войн и стихийных бедствий больше всего страданий выпадает именно на долю женщин и детей", - сказала Алиева.

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Версия на английском языке Ombudsperson: 52% of First Karabakh War refugees and IDPs were women
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "I Qarabağ müharibəsində qaçqın və məcburi köçkün düşənlərin 52 faizi qadınlardır"

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