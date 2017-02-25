Омбудсмен: Необходимо принять закон о регистрации права собственности на дома без документов

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Баку и других городах и районных центрах страны предложено создать бесплатные юридические консультации для малообеспеченных граждан.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Эльмиры Сулеймановой за 2016 год.

Помимо этого, омбудсмен предлагает открыть в городах и районных центрах страны нотариальные конторы и юридические консультации с учетом численности и потребностей граждан, а также ускорить переселение вынужденных переселенцев, разместившихся в квартирах, права собственности на которые принадлежат другим людям.

Другая рекомендация Эльмиры Сулеймановой состоит в необходимости принятия закона о регистрации права собственности на дома, не имеющие соответствующих документов, и земельные участки под ними в целях реализации имущественных прав граждан, а также поступления в бюджет дополнительных средств за счет налогов и государственных пошлин.

В то же время, предлагается внести поправки в действующее законодательство для того, чтобы льготным ипотечным кредитованием могли воспользоваться не только молодые семьи, но и лица разных возрастных групп. Кроме того, предложено ускорить процесс строительства социального жилья в целях решения жилищной проблемы в стране.

Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека был представлен Милли Меджлису. Он будет вынесен на обсуждение и голосование на пленарном заседании парламента в марте.