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    Омбудсмен: Необходимо принять закон о регистрации права собственности на дома без документов

    Эльмира Сулейманова предлагает открыть в Азербайджане бесплатные юридические консультации

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Баку и других городах и районных центрах страны предложено создать бесплатные юридические консультации для малообеспеченных граждан.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Эльмиры Сулеймановой за 2016 год.

    Помимо этого, омбудсмен предлагает открыть в городах и районных центрах страны нотариальные конторы и юридические консультации с учетом численности и потребностей граждан, а также ускорить переселение вынужденных переселенцев, разместившихся в квартирах, права собственности на которые принадлежат другим людям.

    Другая рекомендация Эльмиры Сулеймановой состоит в необходимости принятия закона о регистрации права собственности на дома, не имеющие соответствующих документов, и земельные участки под ними в целях реализации имущественных прав граждан, а также поступления в бюджет дополнительных средств за счет налогов и государственных пошлин.

    В то же время, предлагается внести поправки в действующее законодательство для того, чтобы льготным ипотечным кредитованием могли воспользоваться не только молодые семьи, но и лица разных возрастных групп. Кроме того, предложено ускорить процесс строительства социального жилья в целях решения жилищной проблемы в стране.

    Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека был представлен Милли Меджлису. Он будет вынесен на обсуждение и голосование на пленарном заседании парламента в марте. 

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