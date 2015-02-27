​Омбудсман Азербайджана предложил отменить первоначальный взнос при льготном ипотечном кредите

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека (Омбудсман) Азербайджана предложил повысить сумму ипотечного кредита согласно реальному спросу на рынке недвижимости страны. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) за 2014 год. В документе отмечается, что первоначальный взнос по ипотечному кредиту, выплачиваемый молодыми семьями, должен быть снижен до минимума, или же вовсе отменен, время выплаты кредита должно быть увеличено, процентные ставки снижены, а список лиц, имеющих возможность льготного получения ипотечных кредитов, должен быть расширен.

По мнению Омбудсмана, с целью реализации вышесказанного, должны быть внесены изменения и поправки в "Правила выдачи льготных кредитов в Азербайджанской республике", утвержденные Указом президента Азербайджанской республики за №515, от 23 января 2007 года.