Около 2900 военнослужащим, получившим ранения в Отечественной войне, присвоена инвалидность

Продолжается работа по оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения в ходе 44-дневной Отечественной войны и прошедших курсы лечения.

Продолжается работа по оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения в ходе 44-дневной Отечественной войны и прошедших курсы лечения.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Инвалидность присвоена 2885 военнослужащим, получившим ранения в Отечественной войне.

После присвоения инвалидности посредством электронной системы в проактивном порядке им назначены ежемесячные социальные выплаты по инвалидности (Президентская стипендия, пенсия, пособие), а также единовременные страховые выплаты.