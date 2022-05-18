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Около 2900 военнослужащим, получившим ранения в Отечественной войне, присвоена инвалидность

Около 2900 военнослужащим, получившим ранения в Отечественной войне, присвоена инвалидность Продолжается работа по оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения в ходе 44-дневной Отечественной войны и прошедших курсы лечения.
Социальная защита
18 мая 2022 г. 15:35
Около 2900 военнослужащим, получившим ранения в Отечественной войне, присвоена инвалидность

Продолжается работа по оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения в ходе 44-дневной Отечественной войны и прошедших курсы лечения.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Инвалидность присвоена 2885 военнослужащим, получившим ранения в Отечественной войне.

После присвоения инвалидности посредством электронной системы в проактивном порядке им назначены ежемесячные социальные выплаты по инвалидности (Президентская стипендия, пенсия, пособие), а также единовременные страховые выплаты.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində yaralanan 2900-ə yaxın hərbçiyə əlillik təyin edilib

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