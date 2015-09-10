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    Один из центров "ASAN xidmət" не будет работать 2 дня

    За эти дни граждане смогут воспользоваться услугами других центров ASAN xidmət

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ 12-13 сентября Бакинский центр "ASAN xidmət" №1 Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики не будет функционировать в связи с профилактическими работами. 

    Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения агентства. 

    За эти дни граждане смогут воспользоваться услугами других центров "ASAN xidmət".

    Отметим, что центры "ASAN xidmət" работают с 10:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 до 17:00 - по субботам и воскресеньям (без обеденного перерыва).

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