Один из центров "ASAN xidmət" не будет работать 2 дня

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ 12-13 сентября Бакинский центр "ASAN xidmət" №1 Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики не будет функционировать в связи с профилактическими работами.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения агентства.

За эти дни граждане смогут воспользоваться услугами других центров "ASAN xidmət".

Отметим, что центры "ASAN xidmət" работают с 10:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 до 17:00 - по субботам и воскресеньям (без обеденного перерыва).