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    Обнародованы имена членов Наблюдательного совета агентства DOST - СПИСОК

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi – DOST) при министерства труда и социальной защиты населения.

    Об этом Report сообщили в министерстве.

    По информации, соглано Уставу Агентства, утвержденному указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 10 декабря 2018 года, в качестве управляющих органов Агентства созданы Наблюдательный совет и Правление. 

    Согласно Уставу, Наблюдательный совет состоит из 7 членов, среди которых председатель совета – министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, члены: помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики Гюндюз Керимов, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалыев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев и заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

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