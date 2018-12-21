Обнародованы имена членов Наблюдательного совета агентства DOST - СПИСОК

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi – DOST) при министерства труда и социальной защиты населения.

Об этом Report сообщили в министерстве.

По информации, соглано Уставу Агентства, утвержденному указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 10 декабря 2018 года, в качестве управляющих органов Агентства созданы Наблюдательный совет и Правление.

Согласно Уставу, Наблюдательный совет состоит из 7 членов, среди которых председатель совета – министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, члены: помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики Гюндюз Керимов, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалыев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев и заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.