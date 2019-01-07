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    Обнародовано время выдачи пенсий с надбавкой

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Объявлено время выдачи пенсий с надбавкой. 

    Как сообщает Report, в интервью журналистам министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил, что надбавки пенсионеры смогут получать со следующего месяца. 

    По его словам, соответствующие цифры должны быть представлены Госкомстатом: "На их основе будет соответствующее решение, после которого пенсионеры получат выплаты". 

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