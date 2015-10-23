​Обнародовано количество новорожденных в Азербайджане за 8 месяцев этого года

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Обнародовано количество новорожденных в Азербайджане за 8 месяцев текущего года. Как сообщила Report старший консультант отдела информации и аналитического исследования Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова, за 8 месяцев в стране на свет появилось 93 600 детей.

Она отметила, что из них 53,2% - мальчики, 46,8% - девочки: "В последние годы мальчиков рождается намного больше, чем девочек. Главная причина в том, что девочки считаются нежеланными в семьях. Очень часто после выявления пола ребенка проводятся селективные аборты, т.е. из-за пола ребенка беременность искусственно прерывается".

Представитель комитета отметила, что молодые семьи в Азербайджане не стремятся иметь много детей: "Современные семьи ограничиваются одним или двумя детьми, и, желательно, мальчиками".

По словам А.Вейсаловой, вопрос выделения детей по признаку пола связан с мировоззрением: "В Азербайджане мальчиков считают продолжателями рода".