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Обнародовано количество дел о разводах, закрытых без судебного разбирательства

Обнародовано количество дел о разводах, закрытых без судебного разбирательства "В этом году дела 700 семей, обратившихся в связи с разводом, были закрыты без судебного разбирательства".
Социальная защита
19 мая 2023 г. 12:43
Обнародовано количество дел о разводах, закрытых без судебного разбирательства

"В этом году дела 700 семей, обратившихся в связи с разводом, были закрыты без судебного разбирательства".

Как сообщает Report, об этом председатель правления Совета медиации Надир Адилов сказал на конференции "Текущая ситуация в сфере применения семейного законодательства в связи с расторжением брака".

По его словам, порой некоторые из разводящихся в последствии не посещают медиацию, потому что стороны отказываются от решения обратиться в суд: "В рамках медиации проводятся встречи с обоими сторонами и по отдельности с каждой из сторон. После этих встреч некоторые передумывают разводиться, и мы закрываем эти дела до передачи в суд".

В текущем году количество таких дел составило 700, они не были переданы в суд. Это может казаться маленьким показателем, однако за этим процессом стоят 300 медиаторов и столько же адвокатов", - подчеркнул Н.Адилов.

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Версия на азербайджанском языке Bu il məhkəməyə getmədən xitam verilən boşanma işlərinin sayı açıqlanıb

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