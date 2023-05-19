Обнародовано количество дел о разводах, закрытых без судебного разбирательства

"В этом году дела 700 семей, обратившихся в связи с разводом, были закрыты без судебного разбирательства".

"В этом году дела 700 семей, обратившихся в связи с разводом, были закрыты без судебного разбирательства".

Как сообщает Report, об этом председатель правления Совета медиации Надир Адилов сказал на конференции "Текущая ситуация в сфере применения семейного законодательства в связи с расторжением брака".

По его словам, порой некоторые из разводящихся в последствии не посещают медиацию, потому что стороны отказываются от решения обратиться в суд: "В рамках медиации проводятся встречи с обоими сторонами и по отдельности с каждой из сторон. После этих встреч некоторые передумывают разводиться, и мы закрываем эти дела до передачи в суд".

В текущем году количество таких дел составило 700, они не были переданы в суд. Это может казаться маленьким показателем, однако за этим процессом стоят 300 медиаторов и столько же адвокатов", - подчеркнул Н.Адилов.