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Обнародовано число родившихся в этом году в Азербайджане двойняшек и тройняшек

Обнародовано число родившихся в этом году в Азербайджане двойняшек и тройняшек 1 608 новорожденных в этом году - близнецы,57 - тройня.
Социальная защита
14 августа 2020 г. 20:02
Обнародовано число родившихся в этом году в Азербайджане двойняшек и тройняшек

1 608 новорожденных в Азербайджане в этом году - близнецы, 57 - тройняшки.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

Доля девочек среди новорожденных составляет 46,7%, и в настоящее время на каждые 100 рожденных девочек приходится 114 мальчиков (биологическая норма 105-107). Нарушение соотношения полов при рождении также меняет гендерную структуру населения в целом. В настоящее время на каждые 1000 мужчин приходится 1002 женщины.

Отметим, что в январе-июне этого года в районных (городских) отделах регистрации Минюста зарегистрировано 59 356 новорожденных.

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