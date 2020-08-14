Обнародовано число родившихся в этом году в Азербайджане двойняшек и тройняшек

1 608 новорожденных в этом году - близнецы,57 - тройня.

1 608 новорожденных в Азербайджане в этом году - близнецы, 57 - тройняшки.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

Доля девочек среди новорожденных составляет 46,7%, и в настоящее время на каждые 100 рожденных девочек приходится 114 мальчиков (биологическая норма 105-107). Нарушение соотношения полов при рождении также меняет гендерную структуру населения в целом. В настоящее время на каждые 1000 мужчин приходится 1002 женщины.

Отметим, что в январе-июне этого года в районных (городских) отделах регистрации Минюста зарегистрировано 59 356 новорожденных.