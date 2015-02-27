Обнародовано число госслужащих, в отношении которых были применены меры дисциплинарного взыскания

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня прошел круглый стол на тему "Отчет Комиссии по вопросам государственной службы о деятельности за 2014 год и состоянии соблюдения правил этического поведения государственными служащими". Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители государственных органов, действующих в Азербайджане НПО и независимые эксперты.

Выступивший заместитель председателя Комиссии по вопросам государственной службы Вафадар Мисиров отметил, что структурой пресечены негативные случаи при приеме на государственную службу: "Путем проведенных комиссией конкурсов и собеседований на вакантные места в государственных органах зачислены 4 786 человек".

Он отметил, что комиссия тесно сотрудничает с государственными органами, большинство из которых соблюдает требования законодательства о государственной службе. Однако комиссией выявлены факты нарушения требований законодательства о государственной службе со стороны некоторых государственных органов.

Заведующая отделом Управления человеческих ресурсов и по отбору кадров на государственную службу Комиссии по вопросам государственной службы Афаг Гусейн в своем выступлении отметила, что за 2007-2014 года было выделено 13 387 вакантных мест в 153 государственных органах: "В конкурсах и собеседованиях приняло участие 58 527 кандидатов, из которых 5 485 человек соответствовали вакантным позициям, 4 786 - были назначены на соответствующие должности".

Начальник отдела права комиссии Вугар Аскеров отметил, что органом рассмотрено 34 жалобы и обобщена поступившая в комиссию из государственных органов информация в связи с этическим поведением: "В прошлом году за нарушение требований закона "О правилах этического поведения государственных служащих" в отношении госслужащих были применены 343 меры дисциплинарного взыскания. Из них 319 госслужащих получили выговор, 10 - освобождены от занимаемой должности, 10 - сокращена зарплата, 4 - переведены на нижестоящие должности".