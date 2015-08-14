Обнародовано число детей, усыновленных в Азербайджане иностранными гражданами

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В прошлом году и за 7 месяцев текущего года в Азербайджане осуществлено 7 международных процессов усыновления. Об этом Report сообщила заместитель директора отдела правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Василя Мохсумова.

Она отметила, что в 2014 году Комитет путем процесса усыновления отдал 4 мальчиков гражданам иностранных государств: "Трое из них был азербайджанцами, из которых двое - граждане Грузии, один - гражданин США. Гражданин США усыновил сына своей сестры. А четвертый, гражданин Германии, был турком".

Василя Мохсумова сообщила, что за 7 месяцев текущего года было осуществлено 3 процесса усыновления (все 3 - мальчика): "В первом случае азербайджанка, вышедшая замуж за турка, добилась усыновления собственного ребенка от первого брака своей новой семьей. Во втором случае азербайджанка, являющаяся гражданкой России, усыновила ребенка. В третьем случае семья из США, проживающая в нашей стране, усыновила мальчика из Азербайджана. Все дети, усыновленные иностранцами, были в возрасте до 8 лет".

По словам заместителя директора, комитет всегда был сторонником усыновления детей местными семьями: "Однако при отсутствии возможности усыновления местными семьями, детей отдают иностранным гражданам".

Отметим, что в 2013 году в Азербайджане иностранными гражданами были усыновлены 8 детей (4 из них девочки, 4 - мальчики).