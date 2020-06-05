Обнародованы новшества в предоставлении адресной соцпомощи

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обнародовало новшества, связанные с выдачей адресной социальной помощи.

Как сообщили Report в министерстве, новый законопроект о внесении поправок в закон "Об адресной государственной социальной помощи" служит смягчению условий программы соцпомощи и расширению ее охвата. Документ предусматривает внесение 11 поправок в статью 5 и новую редакцию статьи 10 вышеуказанного закона. Согласно одной из поправок, изменения в составе семьи и отсутствие информации об этом не повлечет за собой отказа от предоставления социальной помощи или прекращения выплаты помощи, назначенной той или иной семье. То есть будут учитываться только изменения в сумме доходов семьи. Семья может сообщить об изменении уровня достатка в срок от 5 до 15 рабочих дней.

Законопроектом также предусматривается создание механизма для привлечения семьи, которой назначена адресная социальная помощь, к самозанятости.

Наряду с этим, подготовлен проект поправок в "Правила обращения за получением адресной государственной социальной помощи, ее назначения, выдачи и отказа в ее предоставлении". Согласно этим правилам, кредит, полученный семьей, не учитывается как ее доход, и взятый кредит не является помехой в получении соцпомощи.

Еще одним нововведением является уменьшение информации, необходимой при обращении за адресной социальной помощью.

Таким образом, будет облегчена доступность адресной социальной помощи для малообеспеченных семей.