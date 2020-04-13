Обнародованы имена, которыми чаще всего называют детей в Азербайджане - СПИСОК

Стали известны имена, которыми чаще всего называют детей в Азербайджане.

Об этом говорится в ответе на запрос Report, полученном из Министерства юстиции.

Отмечается, что в январе 2020 года было зарегистрировано 11 687 новорожденных, в феврале - 11 373, а в марте рождаемость составила 6 321 человек.

"В 2020 году новорожденным чаще всего давали имена Юсиф, Али, Гусейн, Омар, Угур, Мухаммед, Мурад, Айхан, Тунар и Ибрагим, а девочкам - Захра, Нурай, Зейнаб, Марьям, Айлин, Фатима, Мелек, Дениз, Аян и Медина. В настоящее время в первой пятерке самых употребительных мужских имен - Юсиф, Али, Гусейн, Омар и Угур, а женских - Захра, Нурай, Зейнаб, Марьям, Айлин и Фатима", - отмечается в сообщении.