 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована статистика граждан, вышедших на пенсию в Нахчыване в прошлом месяце

    Государственный фонд социальной защиты заказал 1 934 пластиковых карт

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В прошлом месяце в Нахчыванской АР назначена трудовая пенсия 220 гражданам.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственного фонда социальной защиты, для обеспечения граждан указанной категории пластиковыми картами и замены пенсионных карт, срок использования которых истек, соответствующим банкам сделан заказ изготовить 1 934 пластиковых карт.

    Были использованы 16 из 21 электронной службы, представленных фондом в ноябре. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi