Обнародована статистика граждан, вышедших на пенсию в Нахчыване в прошлом месяце

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В прошлом месяце в Нахчыванской АР назначена трудовая пенсия 220 гражданам.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственного фонда социальной защиты, для обеспечения граждан указанной категории пластиковыми картами и замены пенсионных карт, срок использования которых истек, соответствующим банкам сделан заказ изготовить 1 934 пластиковых карт.

Были использованы 16 из 21 электронной службы, представленных фондом в ноябре.