Обнародована статистика браков, разводов и умерших в Азербайджане в этом году

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована статистика умерших в Азербайджане в этом году.

Как сообщили Report в Госкомстате, в январе-июле текущего года в стране зарегистрировано 34812 случаев смерти, что составляет 6,1 на каждые 1000 человек.

За 7 месяцев 2018 года отделами регистрации зафиксировано 33009 браков и 8538 разводов. На каждые 1000 человек приходится 5,8 браков и 1,5 разводов.

За январь-июль текущего года соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрировано 2109 человек, приехавших в Азербайджан на постоянное жительство и 829 человек, покинувших страну. Положительное сальдо миграции составило 1280 человек.