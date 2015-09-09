​Обнародована статистика браков и разводов в Азербайджане в этом году

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована статистика официально зарегистрированных в этом году в Азербайджане браков и разводов.

Как сообщила Report старший консультант отдела информации и аналитического исследования Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова, в Азербайджане резко возросла статистика разводов.

По ее словам, в первом полугодии этого года в стране зарегистрировано 38 600 браков и 6 400 разводов.

Старший консультант также отметила прошлогоднюю статистику браков и разводов. Она заявила, что в 2014 году было зарегистрировано 84 912 браков и 12 088 разводов.