Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована текущая демографическая ситуация в Азербайджане.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, с начала года население страны возросло на 13 387 человек или 0,1% и по состоянию на 1 марта 2018 года составило 9 911 472 человека.

52,9% от общего количества населения приходится на долю городских жителей, 47,1% - сельских жителей, 49,9% - мужчины, 50,1% - женщины. В настоящее время на каждые 1000 мужчин в среднем приходится 1004 женщины.

За 2 месяца текущего года районными (городскими) отделениями регистрации министерства юстиции в стране зарегистрировано 8065 браков и 2383 разводов. На каждые 1 000 человек пришлось 5,1 браков и 1,5 разводов.

За январь-февраль текущего года соответствующими структурами министерства внутренних дел и государственной миграционной службы зарегистрировано 756 прибывших в Азербайджан для постоянного проживания и 200 покинувших страну. Положительное миграционное сальдо составило 556 человек.