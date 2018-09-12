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    Обнародована численность населения Азербайджана

    На каждые 1000 мужчин приходится 1005 женщин

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, с начала года население страны выросло на 45141 человек  или 0,5% и по состоянию на 1 августа 2018 года составило 9 943 226 человек. 

    На каждый квадратный километр приходится 115 человек.

    52,9% от общей численности населения проживает в городах, 47,1% - в селах. 49,9% составляют мужчины, 50,1% - женщины. В настоящее время на каждые 1000 мужчин приходится 1005 женщин.

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