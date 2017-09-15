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    Обнародована численность населения Азербайджана

    49,9% населения Азербайджана составляют мужчины, 50,1% - женщины

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ С начала года численность населения Азербайджана возросла на 48879 человек или 0,5%, составив по состоянию на 1 августа 9 858 860 человек.

    Как сообщили Report в Госкомстате, 53,0% от общего числа населения составляет городское, 47,0% - сельское население.

    49,9% населения Азербайджана составляют мужчины, 50,1% - женщины.

    Плотность населения на каждый квадратный километр составила 114 человек. На данный момент на каждые 1000 мужчин приходится 1006 женщин. 

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