Обнародована численность населения Азербайджана

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ С начала года численность населения Азербайджана возросла на 48879 человек или 0,5%, составив по состоянию на 1 августа 9 858 860 человек.

Как сообщили Report в Госкомстате, 53,0% от общего числа населения составляет городское, 47,0% - сельское население.

49,9% населения Азербайджана составляют мужчины, 50,1% - женщины.

Плотность населения на каждый квадратный километр составила 114 человек. На данный момент на каждые 1000 мужчин приходится 1006 женщин.