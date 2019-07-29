Обнародован список мест, выделенных для забоя животных в Курбан байрамы - СПИСОК

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Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обнародовало список палаточных и стационарных пунктов забоя животных, которые будут действовать в Курбан байрамы.

Как сообщили Report в АПБА, в дни Курбан байрамы по стране будут действовать 44 стационарных пункта и 30 пунктов палаточного типа.

В праздничные дни граждане по своему усмотрению могут обращаться в вышеуказанные пункты для забоя, покупки или продажи животных.

С адресами пунктов продажи и забоя животных можно ознакомиться, пройдя по ссылке.