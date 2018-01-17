Объявлена численность населения Азербайджана

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Объявлена демографическая ситуация в Азербайджане.

Как сообщили Report в Госкомстате, с начала прошлого года численность населения возросла на 80 731 (0,8%) человек и на 1 декабря 2017 года составила 9 890 712 человек.

53,0% составляет городское, 47,0% - сельское население, 49,9% - мужчины, 50,1% - женщины.

Плотность населения на 1 кв км составляет 114 человек. На данный момент на каждые 1000 мужчин приходится 1006 женщин.