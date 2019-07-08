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Полиция Баку: Нужно положить конец традиции сушить белье на балконах

Нужно положить конец традиции сушить белье на балконах

Главное управление полиции города Баку сделало предупреждение захватившим тротуары столицы.

Как сообщили Report в Управлении, в обращениях отдельных граждан в полицию в связи с фактами, которые наносят вред внешнему виду города, в центре внимания находятся вопросы охраны экологии и окружающей среды, захвата пешеходных тротуаров.

"С учетом обращений граждан, просим жителей столицы использовать пешеходные тротуары по назначению, следовать правилам остановки и стоянки, не останавливать автомобили на тротуарах, с чуткостью относиться к чистоте города, положить конец традиции сушки белья на фасадах зданий. Мы призываем каждого жителя столицы, гостей образцово придерживаться и претворять в жизнь перечисленное", - отмечается в информации.

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