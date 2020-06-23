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Нужно ли повторно обращаться за получением 190 манатов?

Нужно ли повторно обращаться за получением 190 манатов?
Воспр.

Министерство труда и социальной защиты населения распространило информацию о единовременной выплате в размере 190 манатов по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, а также Абшеронскому, Евлахскому, Джалилабадскому и Масаллинскому районам.

Как передает Report, об этом сообщил завотделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства Фазиль Талыбов.

По его словам, при выплате 190 манатов по городам и районам, в которых ужесточен особый карантинный режим, будет учтено фактическое место жительства. 

"При этом за основу будет взят адрес, указанный гражданином при онлайн-обращении за единовременной выплатой в апреле-мае. Нет необходимости в повторном обращении за единовременной выплатой", - отмечается в сообщении.

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