Нуно Кейрос: Проект по расширению экономических прав женщин способствует росту занятости в регионах

Проект по расширению экономических прав женщин способствует повышению занятости в регионах Азербайджана и созданию новых рабочих мест.

Проект по расширению экономических прав женщин способствует росту занятости в регионах Азербайджана и созданию новых рабочих мест.

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Нуно Кейрос.

По его словам, данный проект способствует достижению нескольких целей устойчивого развития и соответствует планам социально-экономического развития страны правительства Азербайджана.

Н. Кейрос сообщил собравшимся, что в рамках реализации политики расширения экономических прав женщин в Женских ресурсных центрах было зарегистрировано около 2000 женщин.

"Проект направлен на расширение прав и возможностей женщин, прежде всего наиболее социально уязвимых, для улучшения их экономического положения и привлечения их к участию в процессах принятия решений",- сказал он.