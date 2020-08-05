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Новый проект по безработице - срок сокращен с 3 лет до 1 года

Новый проект по безработице - срок сокращен с 3 лет до 1 года Страховое возмещение предусмотрено в размере минимальной заработной платы и на 3 месяца
Социальная защита
5 августа 2020 г. 12:07
Новый проект по безработице - срок сокращен с 3 лет до 1 года

Новый проект о внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" направлен на усиление социальной защиты безработных и расширение охвата страховых выплат по безработице.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, согласно действующему законодательству, страховая выплата по безработице назначается лицам, зарегистрированным в качестве безработных, действие трудового договора которых приостановлено в связи с ликвидацией государственного органа или юридического лица, сокращением количества работников или штата и имеющим страховой стаж не менее 3 лет.

В новом законопроекте предлагается сократить страховой стаж для этих лиц с 3 лет до 1 года.

Также в проекте предлагается выплата страхового возмещения лицам, действие срочного трудового договора которых прекращается в связи с истечением срока. При этом лицо должно иметь непрерывный стаж работы по срочному трудовому договору не менее 3 лет. Страховое возмещение предусмотрено в размере минимальной заработной платы и на 3 месяца.

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Версия на азербайджанском языке İşsizlərlə bağlı yeni layihə - müddət 3 ildən 1 ilədək azaldılır

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